Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития заявил, что Анкара продолжит следовать политике поддержки своих союзников в кризисных регионах.

«От Палестины до Сирии, от Кавказа до Балкан, от Африки до Туркестана — мы протягиваем руку братским народам, которые борются за выживание», — сказал он, подчеркнув, что Турция не может оставаться безучастной к происходящему вокруг.

По его словам, Анкара стремится играть ведущую роль в обеспечении стабильности и справедливости в регионе: «Мы будем и дальше защищать наши исторические и культурные связи, поддерживая справедливость и мир». Президент отметил, что Турция выступает за урегулирование конфликтов мирным путем и готова к сотрудничеству с соседними странами.

В контексте событий на Ближнем Востоке он выразил надежду на скорейшее и окончательное прекращение войны в Газе и осудил политику Израиля.

«Мы хотим, чтобы в Газе установился долгосрочный мир, чтобы этот регион больше не знал насилия», — подчеркнул турецкий лидер.