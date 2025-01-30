Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перейти на режим жесткой экономии в условиях нестабильности мировой экономики. Об этом он заявил 28 января на заседании Кабинета министров.

«Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», — подчеркнул Токаев.

Глава Казахстана отметил, что мировая экономика сталкивается с тарифными конфликтами и санкционным противостоянием, что несет серьезные риски. По его словам, в этих условиях стране необходимо углублять сотрудничество с ближайшими партнерами.

«Речь идет о странах Центральной Азии, ЕАЭС, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана. Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах», — сказал он.

Токаев также поручил продолжить реформу тарифной политики. Он отметил, что цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты в Казахстане ниже, чем в соседних странах СНГ, что создает дисбаланс в экономике.

Отдельное внимание президент уделил вопросам энергетики, призвав ускорить строительство первой АЭС в стране. Кроме того, он ожидает от правительства и парламента предложений по месту строительства второй атомной электростанции.

«Ожидаю от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом», — подчеркнул Токаев.

Говоря о работе государственных органов, президент поручил провести «основательную работу над ошибками» и повысить качество информационной политики. Он отметил, что многие резонансные проблемы можно было бы предотвратить при своевременной и грамотной коммуникации с обществом.

По его словам, главная задача госаппарата — оперативное решение насущных вопросов граждан, а не бюрократическая волокита.