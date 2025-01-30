В пригороде Стокгольма Сёдертелье застрелен 38-летний Салван Момика, известный серией акций по сожжению Корана. Как сообщает Aftonbladet, убийство произошло ночью в его доме.

В момент нападения Момика вел прямую трансляцию в TikTok. Прибывшие на место полицейские обнаружили его безжизненное тело. Сейчас силовые структуры проводят операцию по поиску подозреваемого.

Момика находился под судом за «преступления на почве ненависти» — он вместе с соратником Салваном Нажеми организовывал акции с публичным сожжением Корана. Судебный процесс над ними начался 16 января, а вердикт ожидался 31 января.

Первая громкая акция Момики прошла 28 июня 2023 года перед Стокгольмской мечетью в день праздника Курбан-байрам. Под охраной полиции он сжег Коран. Позже он неоднократно устраивал подобные провокации, в том числе в Мальмё, где полиция задержала 15 человек, пытавшихся его атаковать.

Последняя публичная акция Момики состоялась 21 октября 2023 года в центре Стокгольма. Он устроил митинг в поддержку Израиля, осквернив Коран и палестинский флаг.