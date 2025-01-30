Бывший сенатор США, откровенный туркофоб Боб Менендес приговорен к 11 годам лишения свободы за взяточничество и коррупцию. Суд признал его виновным в получении золота, наличных и Mercedes-Benz в обмен на лоббирование интересов иностранных государств. Речь идет об Армении и Греции, чьи интересы Менендес продвигал в Конгрессе США.

Приговор был вынесен после девяти недель судебного разбирательства, в ходе которого прокуратура представила доказательства получения Менендесом более $480 тыс. наличными и золотых слитков на сумму $100 тыс. Он также пытался повлиять на уголовные расследования против своих сообщников — бизнесменов Фреда Дайбса и Ваэля Ханы.

Менендес известен своей жесткой антитурецкой позицией. На протяжении карьеры он поддерживал армянское и греческое лобби, продвигая их интересы в ущерб Турции.

В 2007 году он заблокировал назначение посла США в Армению, требуя признания событий 1915 года «геноцидом» — позиция, которую Турция категорически отвергает.

В 2019 году сенатор инициировал санкции против Анкары за покупку российских С-400. Вопиющим лицемерием, однако, было то, что страна, чьи интересы Менендес решительно лоббирует в Сенате — Греция — также имеет российскую систему противоракетной обороны С-300. Против нее США санкции не вводили.

В марте 2020 года Менендес выступил с антитурецкими заявлениями в связи с ситуацией в Сирии.

Во время слушаний в сенате под названием «Девять лет жестокости: кампания Асада против сирийского народа» Менендес раскритиковал усилия Турции по установлению режима прекращения огня в стране с целью остановить кровопролитие.

Сенатор раскритиковал военную операцию Турции против террористов PKK/YPG. При этом Менендес проигнорировал тот факт, что Турция первой начала борьбу с ДАЕШ и именно благодаря активной кампании Турции террористы были повержены.

Менендес также активно продвигал признание т.н. «геноцида армян» в Сенате, несмотря на неоднократные призывы Турции создать совместную комиссию историков. В 2020 году сенатор вновь выступил с инициативой официального признания, полностью игнорируя исторический контекст событий Первой мировой войны.

Несмотря на заявление о намерении обжаловать вердикт, политическая карьера Менендеса окончена. Его жена, также вовлеченная в коррупционный скандал, предстанет перед судом в марте.