За последние три года более 95 тыс. граждан РФ эмигрировали в Израиль в качестве евреев-репатриантов, что стало крупнейшей подобной волной со времен распада СССР. Об этих цифрах сообщил советник канцелярии Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в комментарии для «РИА Новости».

По словам чиновника, в общей сложности с начала 2022 года гражданами Израиля стали 145 тыс. человек, где россияне составили почти две трети.

По данным израильской статистики, ежемесячно гражданство получали 2,7 тыс. россиян — столько же, сколько в 2010-х годах эмигрировали за год. Это сравнимо с 1989–1991 годами, когда из СССР по программе репатриации выехали 120 тыс. человек. Для сравнения, после экономического кризиса конца 1990-х Израиль принял около 70 тыс. россиян.

Эмиграция из России в цифрах

Как писало издание The Bell в июле 2024 года, опираясь на статистические данные принимающих государств, с начала горячей фазы российско-украинской войны (24 февраля 2022 года) Россию покинули порядка 650 тысяч граждан. Больше всего россиян приняли постсоветские республики:

• Армения – 110 тыс.

• Казахстан – 80 тыс.

• Грузия – 73,6 тыс.

В США эмигрировали около 48 тыс. россиян, а число запросов на убежище выросло на тысячи процентов. Среди европейских и американских стран популярными направлениями стали:

• Германия – 36 тыс.

• Сербия – 30 тыс.

• Турция – 28,3 тыс.

• Испания – 16,4 тыс.

• Нидерланды – 11,6 тыс.

• Канада – 11,3 тыс.

• Аргентина – 11 тыс.

По данным Росстата, за последние почти 20 лет страну покинули порядка 2 млн человек.

Газета The Economist называет нынешнюю волну политической эмиграции самой массовой с 1920-х годов, когда от власти большевиков бежали сотни тысяч человек.