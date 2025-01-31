Пресс-секретарь «Бригад Иззаддина аль-Кассама» Абу Убейда объявил о гибели лидера военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа. В своем заявлении он также подтвердил смерть членов Военного совета «Бригад Кассама»: Марвана Исы, Гази Абу Тамаха, Раида Табита, Рафи Саламы, Ахмеда аль-Гандура и Аймана Навфаля.

Подробностей о том, когда и при каких обстоятельствах погиб Дейф, в заявлении не приводится.

Израильская армия ранее утверждала, что ликвидировала Дейфа 1 августа 2024 года, однако до этого момента ХАМАС не подтверждал его смерть.

Мохаммед Дейф, командир «Бригад аль-Кассам», считается архитектором сложных военных операций ХАМАС. Он родился и вырос в лагере беженцев в Газе, а его жизнь окутана тайной. С 2002 года Дейф возглавлял военное крыло ХАМАС и пережил как минимум семь покушений, в ходе которых потерял глаз, руку и ногу.

Как и духовный лидер ХАМАС шейх Ахмед Ясин, убитый в 2004 году, Дейф был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Он постоянно менял местоположение, что делало его одним из самых неуловимых лидеров движения.

После атаки 7 октября 2023 года Дейф заявил, что ХАМАС намерен положить конец оккупации, обвинив Израиль в игнорировании международных законов и преступлениях против палестинцев.

Как и многие другие палестинские лидеры, Дейф пришел в движение через университетскую среду, вступив в ряды ХАМАС во время обучения в Исламском университете Газы.