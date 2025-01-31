Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Коннели подтвердил, что шансов найти выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и армейский вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись в воздухе вечером 29 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана и рухнули в реку Потомак. Погибли 67 человек: 60 пассажиров, четверо членов экипажа самолета и три военных, находившихся на борту вертолета.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне были иностранные граждане.

«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль» — заявил Трамп.

The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации (FAA) сообщила, что в день катастрофы в аэропорту не хватало диспетчеров. Один специалист выполнял работу, рассчитанную на двоих. Газета также пишет, что армейский вертолет перед столкновением летел выше допустимой высоты.

Черные ящики самолета были обнаружены среди обломков в реке Потомак вечером 30 января.