Бундестаг начал дебаты о возможном запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Две группы депутатов представили резолюции с разными подходами. Одна предлагает обратиться в Конституционный суд, чтобы признать АдГ неконституционной. Другая требует немедленного запрета партии на том основании, что она якобы посягает на конституцию Германии и продвигает нацистскую идеологию.

Этот шаг вызвал споры, так как АдГ — вторая по популярности партия в Германии. По данным последних опросов, ее поддерживают более 22% немцев. Досрочные парламентские выборы намечены на 23 февраля.

АдГ появилась в 2013 году в качестве протестной партии против помощи Германии Греции. В 2015 году, во время миграционного кризиса, партия получила поддержку из-за своей жесткой позиции по иммиграции. В 2017 году она впервые вошла в бундестаг.

Сейчас у АдГ 78 мест в Бундестаге, по прогнозам она практически вдвое увеличит свое присутствие в парламенте и получит до 20% всех голосов.

Некоторые региональные отделения партии власти ФРГ считают экстремистскими. Федеральное ведомство по защите Конституции подозревает треть членов АдГ в антидемократических взглядах. Это позволяет спецслужбам следить за партией, но не запрещает ее деятельность. При этом подозрения небезосновательны: видных членов партии уже осуждали и выписывали большие штрафы за пропаганду нацистских и исламофобских идей.

29 января АдГ поддержала инициативу блока ХДС/ХСС о введении тотального пограничного контроля. Впервые большинство в бундестаге было достигнуто при помощи праворадикалов, что заставило немецкое общество говорить об историческом прецеденте: впервые после Второй мировой войны ведущая демократическая партия начала сотрудничать с ультраправыми.

Глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил ужесточить миграционные правила после нападения афганского иммигранта, убившего двоих человек. Его план включает усиление видеонаблюдения и расширение полномочий полиции.

Социал-демократы и «Зеленые» выступили против этого закона и сотрудничества с ультраправыми. Канцлер Олаф Шольц раскритиковал Мерца за сотрудничество с АдГ. Даже Ангела Меркель, ушедшая из политики в 2021 году, напомнила, что ХДС/ХСС обещал не опираться на поддержку радикалов.