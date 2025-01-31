Федеральные прокуроры расширили список предполагаемых жертв музыкального продюсера Шона «Дидди» Комбса, добавив к обвинению двух женщин, сообщает американская пресса. Теперь Комбсу вменяется торговля людьми в течение 20 лет, в рамках которой он, по версии следствия, перевозил жертв через границы штатов и за рубеж.

Первоначальное обвинение, выдвинутое в сентябре 2024 года, включало только одну жертву, но теперь речь идет как минимум о трех женщинах. Следствие утверждает, что Комбс использовал свою бизнес-империю, включая лейбл Bad Boy Entertainment, для сексуальной эксплуатации женщин, а также принуждал их к участию в съемках.

Единственной названной жертвой остается бывшая подруга продюсера Кассандра Вентура. Остальные женщины фигурируют в материалах дела анонимно, но их показания подтверждают обвинения в рэкетирском сговоре и вовлечении в проституцию.

Комбс отвергает все обвинения. Он признал, что в мае прошлого года в отеле Нью-Йорка напал на Вентуру — видео этого инцидента опубликовал CNN, — однако его защита утверждает, что запись не имеет отношения к делу о торговле людьми.

Комбс остается под арестом в Бруклинском центре содержания заключенных в Нью-Йорке. Суд назначен на 5 мая. Кроме уголовного разбирательства, против него поданы более 30 гражданских исков, связанных с обвинениями в сексуальных преступлениях.