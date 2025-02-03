Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права вести мирные переговоры с Россией. Песков отметил, что состав возможных участников мирных переговоров под эгидой США пока не обсуждался. Однако, напомнил он, сам Зеленский подписал указ, запрещающий прямые переговоры с Владимиром Путиным. Это затрудняет мирный процесс.

Ранее Зеленский предлагал, чтобы в мирных переговорах участвовали Украина, Россия, США и Евросоюз. Однако Песков отверг эту идею, подчеркнув, что, пока указ Киева остается в силе, обсуждать возможных участников бессмысленно.

Представитель Кремля также в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского. Он указал, что срок полномочий украинского президента ограничен, а в связи с военным положением выборы в 2024 году не проводились. По словам Пескова, это создает юридическую неопределенность.

Он напомнил о недавнем заявлении Путина о том, что любые договоренности по урегулированию конфликта должны иметь юридическую силу, а для этого украинское руководство должно обладать четкой легитимностью.

Однако Песков забыл упомянуть, что в Украине действует военное положение, в условиях которого, по украинским законам, проводить выборы невозможно. Потому Зеленский по-прежнему остается легитимным президентом с точки зрения украинского права и Конституции.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил о планах встретиться с представителями Украины и России. Деталей глава Белого дома пока не привел.

Песков подтвердил, что Москва осведомлена о «планируемых контактах», однако новых деталей пока нет. На прошлой неделе Путин заявил, что РФ не будет препятствовать участию Зеленского в переговорах, но подчеркнул, что украинский президент не сможет подписать мирное соглашение, поскольку Москва не признает его легитимным.

Слова Путина вызвали ярость в Киеве. Глава МИД страны Андрей Сибига назвал заявление Путина «абсурдным».

Он напомнил, что Украина трижды меняла президентов через честные выборы, а Дональд Трамп выиграл второй срок демократическим путем.

«Это и есть демократия и легитимность», — написал Сибига в X.

Он обвинил Путина в «узурпации власти путем переписывания Конституции, подавления оппозиции и проведения фиктивных выборов».

«Теперь этот человек читает миру лекции о легитимности? Оставьте нас в покое», — заявил украинский министр.