Президент Польши предупредил, что завершение войны в Украине может привести к резкому увеличению организованной преступности, что создаст серьезные угрозы как для Украины, так и для соседних стран.

В интервью Financial Times (FT) Анджей Дуда подчеркнул необходимость «массированной поддержки» безопасности Украины после окончания боевых действий.

Дуда напомнил о возвращении военных СССР после войны в Афганистане в 1980-х годах. Многие из солдат, имея боевой опыт, сыграли ключевую роль в формировании преступных группировок в 1990-е.

«Просто вспомните, как после распада Советского Союза организованная преступность резко возросла в Западной Европе и США», — отметил Дуда.

Это же может произойти в Украине, когда солдаты, страдающие от посттравматического стрессового расстройства и психических проблем, вернутся домой, предупредил политик.

Он также отметил, что последствия украинского конфликта могут выйти за пределы самой Украины. Возвращение военных с передовой, страдающих от психических травм, может способствовать росту международных преступных синдикатов. Эти преступные активности, по его мнению, могут распространиться сначала в Польшу, а затем в Западную Европу и даже в США.

Польша, по словам Дуды, продолжает играть важную роль логистического хаба — через нее идет большая часть военной и гуманитарной помощи Украине.

Дуда подтвердил, что Варшава будет продолжать играть эту роль, но уточнил: нет необходимости размещать польские войска в Украине — ни сейчас, ни в качестве миротворцев по окончании войны.

Президент выразил желание, чтобы Польша участвовала в возможных переговорах между Киевом и Москвой, если другие страны будут приглашены к участию.

При этом Дуда отметил, что интересы Польши и Украины совпадают, особенно в «противодействии России». Он убежден, что Польша может помочь Украине в переговорах, действуя в ее интересах. Однако в Киеве пока неохотно реагировали на желание Варшавы присоединиться к мирным переговорам.