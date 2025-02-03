В последний год президентства Джо Байдена поставки ключевых вооружений в Украину тормозились из-за опасений эскалации со стороны России и административной путаницы, выяснило агентство Reuters в результате расследования.

По данным более 40 украинских и американских источников агентства, проблемы с поставками продолжались даже после того, как Конгресс в апреле 2024 года одобрил военную помощь в размере 60 млрд долларов. С апреля по сентябрь администрация Байдена выделяла в среднем около 558 млн долларов ежемесячно — вдвое меньше, чем в первые два года войны.

К ноябрю 2024 года Украина получила лишь около половины обещанной военной помощи со складов американской армии, а бронетехники — всего 30% от обещанного объема. Ситуацию усугубила «хаотичная система отслеживания вооружений», где разные ведомства США по-разному определяли даже факт доставки оружия в Украину.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог раскритиковал подход Байдена: «Их (вооружений) не было в нужное время. Администрация Байдена боялась эскалации. Я убежден, что великие державы не боятся эскалации».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский уточнил реальный объем полученной помощи со стороны США: «Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. [...] Но, как президент, я зафиксирую: мы получили больше 70 млрд [долларов], 76 с чем-то».