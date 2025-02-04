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Израиль оставил Голаны в руинах
Израильская армия до основания разрушила сирийский город Мадинат ас-Салам
Израиль оставил Голаны в руинах
фото: АА / Photo: AA
4 февраля 2025 г.

Израильская армия после почти трех месяцев оккупации покинула сирийский город Мадинат-ас-Салам в провинции Кунейтра на Голанах, оставив после себя значительные разрушения.

Съемочная группа агентства «‎Анадолу»‎ зафиксировала разгромленные административные здания, разрушенные дороги, сожженные и разбросанные по улицам официальные документы. Судебные и правительственные учреждения, по словам местных жителей, использовались израильскими военными как стратегические объекты. Перед уходом израильтяне уничтожили весь город, практически сровняв его с землей.

Житель Кунейтры Джадалла Хаммуд рассказал, что здание суда содержало архивы с важными документами, в том числе дела, рассматривавшиеся десятилетиями.

«‎Если утеряны ключевые доказательства и официальные бумаги, как мы сможем отстоять свои права? Это не что иное, как систематический террор против жителей Кунейтры»‎, — заявил Хаммуд.

По его словам, утверждения Тель-Авива о якобы присутствии на Голанах иранских военных или «‎‎Хезболлы» — ложь, используемая для оправдания израильской агрессии и дальнейшей оккупации юго-запада Сирии.

Сирийские власти уже начали восстановительные работы. Представитель администрации Кунейтры Салим Бакейт сообщил, что в первую очередь восстанавливается дорога к деревне Хамидия, расчищаются завалы, оставленные израильской техникой.

Израиль оккупировал демилитаризованную зону Голанских высот в декабре 2024 года, нарушив соглашение соглашение о разграничении 1974 года. Тель-Авив оккупирует большую часть Голан с 70-х годов прошлого века, однако международное сообщество не признает эти территории израильскими и требует от Израиля вернуть Голаны под контроль Дамаска.

После свержения Асада новое руководство Сирии провело переговоры с ООН о возвращении контроля над регионом. На встрече с главой миротворческой миссии Жан-Пьером Лакруа новый министр обороны Сирии заявил, что армия готова соблюдать соглашение 1974 года при условии полного вывода израильских войск из демилитаризованной зоны.

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