В шведском городе Эребру произошла стрельба в образовательном центре для взрослых Risbergska, расположенной в районе Вестхага.

По сообщениям местных СМИ, неизвестный открыл огонь, использовав, предположительно, автоматическое оружие. Полиция оцепила здание. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, а также полицейские спецподразделения.

По данным шведской полиции, ранены как минимум 5 человек, сообщает Reuters, однако об их состоянии ничего не известно.

Издание Expressen сообщает, что один пострадавший уже эвакуирован в больницу. Фотографии, опубликованные шведскими СМИ, показывают человека, лежащего на полу в одном из классов рядом с перевернутыми стульями, которые могли использоваться для баррикадирования двери.

Глава учреждения Маттиас Молин заявил, что часть учащихся удалось эвакуировать, но точной информации о масштабах происшествия пока нет. По данным шведских СМИ, больницы Эребру экстренно освобождают места в отделениях интенсивной терапии для возможных жертв стрельбы.

Швеция в последние годы сталкивается с ростом насильственных преступлений, связанных с криминальными группировками. В 2023 году в стране было зафиксировано 53 смертельных случая в результате стрельбы, а годом ранее – 62. По уровню убийств с применением огнестрельного оружия на душу населения Швеция занимает первое место среди стран ЕС.

Полиция продолжает операцию, подробности инцидента уточняются.