Израильские военные атаковали один из районов населенного пункта Таммун, расположенного к югу от города Тубас на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, удар по району Джебель был нанесен с применением беспилотного летательного аппарата. Прибывшие на место медицинские бригады подтвердили, что в результате атаки никто не пострадал.

Глава Общества палестинских пленных в Тубасе Кемаль Бени Авде заявил, что израильские военные ворвались в дом Инширах Бени Авде в Таммуне и задержали ее, чтобы оказать давление на ее мужа Мурада и заставить его сдаться.

С момента заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмена пленными Израиль усилил операции на Западном берегу.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса одобрение на продажу Израилю оружия на $1 млрд. В сделку входят 4700 тяжелых бомб по 500 кг на сумму $700 млн, а также бронированные бульдозеры Caterpillar на $300 млн. Эти поставки финансируются из ежегодной военной помощи США Израилю, составляющей $3,3 млрд.

Запрос поступил во время визита Биньямина Нетаньяху в Вашингтон — премьер прибыл 3 февраля для обсуждения перемирия в Газе и региональной безопасности.

С 21 января в результате атак израильской армии на город и лагерь беженцев Дженин погибли 25 человек, разрушены десятки зданий.