Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с нападением, произошедшим 4 февраля в одной из школ Швеции.

«Глубоко опечалены этим нападением», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара выразила соболезнования семьям погибших и всему народу Швеции, а также пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в шведском городе Эребру произошла стрельба в образовательном центре для взрослых Risbergska, расположенном в районе Вестхага.

По сообщениям местных СМИ, неизвестный открыл огонь, использовав, предположительно, автоматическое оружие. Полиция оцепила здание. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, а также полицейские спецподразделения.