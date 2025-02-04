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Турция соболезнует семьям погибших в Швеции
МИД Турции выразил соболезнования семьям погибших и народу Швеции в связи с нападением в школе
Турция соболезнует семьям погибших в Швеции
МИД Турции / Photo: AA
4 февраля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с нападением, произошедшим 4 февраля в одной из школ Швеции.

«Глубоко опечалены этим нападением», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара выразила соболезнования семьям погибших и всему народу Швеции, а также пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в шведском городе Эребру произошла стрельба в образовательном центре для взрослых Risbergska, расположенном в районе Вестхага.

По сообщениям местных СМИ, неизвестный открыл огонь, использовав, предположительно, автоматическое оружие. Полиция оцепила здание. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, а также полицейские спецподразделения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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