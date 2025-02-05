Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона взять под контроль сектор Газа после переселения всех его жителей в другие страны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«США возьмут под контроль сектор Газа и проведут там работу. Мы будем отвечать за разминирование, снос разрушенных зданий и создание новой экономической инфраструктуры, которая обеспечит рабочие места и жилье», — сказал Трамп.

По его словам, два миллиона жителей сектора Газа будут переселены в соседние страны без права на возвращение. «Если они вернутся, все снова повторится, как это было последние сто лет», — добавил он.

Трамп отметил, что в случае необходимости в сектор могут быть направлены американские военные, а сам регион может стать «Ривьерой Ближнего Востока», где смогут жить лишь определенные категории палестинцев.

Нетаньяху поддержал идею американского президента, заявив, что «это предложение может изменить ход истории». По его словам, Трамп предлагает «совершенно иной подход» к территории, которая «была центром террора и конфликтов».

Трамп не уточнил сроки возможного переселения жителей и начала оккупации Газы, но подчеркнул, что этот план стал результатом «многомесячных обсуждений» с лидерами стран Ближнего Востока, которым, по его словам, «нравится эта идея».

«Сейчас Газа — это ад, — заявил Трамп. — Мы дадим людям шанс жить в прекрасном и безопасном месте, и я думаю, что мы увидим огромную поддержку [этой идеи]».

Ранее Трамп уже угрожал, что устроит ХАМАС «ад», если группировка не выполнит условия соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Несмотря на 16-месячную войну, ХАМАС сохраняет контроль над рядом районов сектора Газа. Ранее Египет и Иордания публично отвергли просьбу Трампа принять палестинских беженцев, однако он выразил уверенность, что эти страны изменят свое решение, а жители Газы будут «в восторге» от переезда.