Саудовская Аравия заявила, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого Палестинского государства. Это заявление прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа, заявившего о планах взять под контроль сектор Газа после переселения палестинцев.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что позиция страны в отношении Палестины остается неизменной и не подлежит пересмотру. В заявлении подчеркивается, что Эр-Рияд отвергает любые попытки насильственного переселения палестинцев.

«Принц Мухаммед бин Салман недвусмысленно выразил позицию королевства, которая не допускает двойного толкования ни при каких обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Саудовская Аравия долгое время считалась ключевым кандидатом на установление дипломатических отношений с Израилем, особенно на фоне подписанных в 2020 году так называемых «Соглашений Авраама», в рамках которых ОАЭ и Бахрейн нормализовали отношения с Тель-Авивом. Однако война в Газе, начавшаяся в октябре 2023 года, заморозила процесс нормализации.