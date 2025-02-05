Президент Ирака Абдель Латиф Рашид заявил, что вывод войск международной коалиции под руководством США не должен быть поспешным.

Политик подчеркнул: миссия коалиции завершится к 2026 году, однако слишком быстрый уход может сделать Ирак уязвимым перед террористическими угрозами.

Он также призвал новое руководство соседней Сирии принять решительные меры для борьбы с террористами и предотвратить их проникновение в Ирак. Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шара также отметил, что Дамаск продолжит борьбу с террористами и восстановит полный контроль над всей территорией страны.

Президент Ирака также выразил надежду, что Дональд Трамп сможет помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Однако пока заявления главы Белого дома говорят скорее о «шоковой терапии» для региона: возврат санкций против Ирана, призывы выселить палестинцев из Газы и максимальная лояльность Израилю.

Изначально Ирак планировал двухэтапный вывод американских войск: первый этап должен завершиться к сентябрю 2025 года, второй — к 2026-му. В прошлом году иракские власти утверждали, что угроза со стороны ДАЕШ больше не является значительной, и военная поддержка Вашингтона больше не нужна. Однако ситуация, по словам Рашида, изменилась.

Крах режима Асада в Сирии ослабил влияние Тегерана в регионе, оставив его союзников в Ираке в уязвимом положении, пишет AP. Вполне возможно, что в Иране захотят восстановить свое влияние через вооруженные группировки, а это, в свою очередь, может привести к усилению террористов ДАЕШ.

Даже члены «Координационной структуры» — коалиции шиитских партий, поддерживающих Иран, — теперь сомневаются в необходимости полного вывода войск США. Один из высокопоставленных представителей этой группы сообщил AP, что многие опасаются возрождения ДАЕШ в Ираке в случае поспешного ухода американцев.

Крупный иракский чиновник из сферы безопасности подтвердил агентству, что призывы к выводу войск значительно ослабли.