Компания Alphabet, владелец Google, отказалась от обещания не использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки оружия и слежки за людьми.

4 февраля, перед тем как представить отчет с меньшими доходами, чем ожидалось, компания сообщила, что обновила свои этические принципы по ИИ. Теперь в них не говорится о запрете на технологии, которые могут «причинить ущерб».

Демис Хасабис, глава отдела ИИ в Google, отметил: принципы пересматриваются, так как мир меняется. Он подчеркнул, что ИИ должен защищать «национальную безопасность» США.

В блоге Хасабис и Джеймс Маника, старший вице-президент по технологиям, объяснили, что глобальная конкуренция за лидерство в ИИ требует новых подходов. Компания считает, что «демократии должны возглавить развитие ИИ», которое должно быть направлено на «свободу, равенство и уважение прав человека».

Фактически, это означает, что Google отказалась от девиза «не делай зла», не включив его в свой этический кодекс. С момента создания Alphabet в 2015 году девиз был заменен на «мантру» и больше не используется.

Резкое развитие ИИ вызвало дебаты о том, как контролировать эту технологию и минимизировать риски. Стюарт Рассел, британский ученый, предупредил о рисках автономных оружейных систем и призвал к глобальному контролю за развитием ИИ.

В блоге Google говорится, что с момента публикации первых принципов ИИ в 2018 году технологии быстро развились. Теперь миллиарды людей используют ИИ ежедневно, и эта технология стала такой же распространенной, как мобильные телефоны и интернет.

Впрочем, некоторые страны уже используют ИИ для слежки и наведения бомб. Как писал +972 Mag, Израиль задействовал нейросети в качестве снайперских примочек — для выслеживания палестинцев и совершения убийств в Газе.