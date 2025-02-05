В холодный январский вечер 2025 года сотрудница USAID нажала кнопку «отправить», авторизовав последний перевод в истории агентства — 78 млн долларов на гуманитарную помощь жителям Газы. Через два часа ее рабочая почта была заблокирована, как и аккаунты тысяч других сотрудников агентства по всему миру. Так началась новая эра американской внешней политики — эра «Америка прежде всего», где «мягкой силе» и гуманитарной дипломатии, похоже, больше нет места.

Агентство США по международному развитию (USAID) было создано Джоном Кеннеди в разгар холодной войны как инструмент американского влияния, альтернативный военной силе. За шестьдесят лет своего существования агентство превратилось в крупнейшего мирового донора гуманитарной помощи, тратя около 1% федерального бюджета США на программы развития в более чем 120 странах.

Однако с приходом к власти Дональда Трампа агентство оказалось под прицелом критики. Новая администрация, назначившая главой департамента эффективности госуправления (DOGE) миллиардера Илона Маска, обвинила USAID в «воукизме» и растрате средств американских налогоплательщиков. Маск, в частности, заявил, что агентство финансировало разработку биологического оружия и что «ему пора умереть».

Заморозка работы USAID особенно ярко высветила подходы новой администрации к двум крупнейшим конфликтам современности — в секторе Газа и в Украине. В Газе USAID играло определенную роль в предотвращении гуманитарной катастрофы. Агентство финансировало работу двух крупных полевых госпиталей, способных принимать до 33 000 пациентов ежемесячно. Также благодаря давлению USAID Израиль согласился увеличить поток гуманитарной помощи в сектор после того, как в марте 2024 года эксперты заявили о надвигающемся голоде.

Особенно показательна реакция украинских властей на кризис — от первоначального отрицания проблемы до запоздалых попыток найти альтернативные источники финансирования. Президент Зеленский сначала заявил, что «не знает, о каких средствах идет речь», и лишь через несколько дней поручил чиновникам отчитаться о планах работы без американских программ.

«К замещению этой помощи не готов никто и нигде. Речь идет о сотнях миллионов долларов — в нашей ситуации таких денег нет и не может быть. Силами одной только Украины это сделать невозможно», — говорит депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.

Приостановка работы USAID вызвала эффект домино в международной системе помощи. Агентство было крупнейшим донором многих программ ООН, включая Всемирную продовольственную программу и ЮНИСЕФ. Его уход создает вакуум, который вряд ли сможет быть заполнен другими странами.

Международные гуманитарные организации, включая «Врачей без границ» и Oxfam, призвали администрацию США остановить закрытие агентства. «Демонтаж USAID станет бессердечной, разрушительной политической игрой, которая будет иметь смертельные последствия для миллионов людей, живущих в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций и крайней нищеты», — заявила президент Oxfam America Эбби Максман.

Однако пока эти призывы остаются без ответа. Администрация Трампа, похоже, намерена довести до конца свой план по демонтажу одного из ключевых инструментов американской «мягкой силы». И пока Вашингтон занят внутриполитической борьбой, миллионы людей от Газы до Украины оказались заложниками новой американской политики «Америка прежде всего».