Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил очередной миллион долларов на гуманитарную помощь Украине. Министерство энергетики страны закупит на эти средства электрооборудование для украинской стороны.

В президентском распоряжении подчеркивается особый характер отношений между странами: «В связи со сложившейся ситуацией в Украине азербайджанское государство неоднократно отправляло гуманитарную помощь украинскому народу».

Это уже не первый жест поддержки со стороны Баку. В 2023 году Азербайджан направил электрооборудование на сумму $7,6 млн, а в 2022 году оказал помощь на рекордные 30 млн манатов ($17,6 млн), включая медикаменты, продукты, трансформаторы и генераторы. Кроме того, страна приняла на реабилитацию украинских детей.

Позиция Алиева по конфликту остается неизменной: «Война в Украине — это большая трагедия для обоих народов, очень близких друг другу как с этнической, так и с религиозной точек зрения». При этом, несмотря на запросы, Баку отказался от военных поставок: «Хоть нас и просят, но мы не можем», — заявил президент.

К концу 2024 года общая сумма азербайджанской помощи Украине достигла примерно $40 млн.