Казахстан создаст Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявил президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября в ежегодном Послании народу республики. По его словам, новое ведомство станет главным центром цифровой трансформации страны и возглавит его вице-премьер.

Токаев подчеркнул, что Казахстану необходимо перестроить всю систему государственного управления, чтобы адаптироваться к новой технологической эпохе.

«Нужно обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех отраслей экономики», — отметил президент.

Он также поручил ускорить принятие Цифрового кодекса — комплексного закона, который должен регулировать цифровые платформы, права граждан в онлайн-среде, вопросы кибербезопасности и защиты данных.

До сих пор отдельного министерства ИИ в стране не существовало — более того, Казахстан станет третьей страной в мире (после ОАЭ и Канады), которая создала отдельное министерство для развития искусственного интеллекта.