В Казахстане появится Министерство искусственного интеллекта
Президент Касым-Жомарт Токаев постановил создать отдельное ведомство для развития ИИ в республике
Столица Казахстана Астана / Reuters
8 сентября 2025 г.

Казахстан создаст Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявил президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября в ежегодном Послании народу республики. По его словам, новое ведомство станет главным центром цифровой трансформации страны и возглавит его вице-премьер.

Токаев подчеркнул, что Казахстану необходимо перестроить всю систему государственного управления, чтобы адаптироваться к новой технологической эпохе.

 «Нужно обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех отраслей экономики», — отметил президент.

Он также поручил ускорить принятие Цифрового кодекса — комплексного закона, который должен регулировать цифровые платформы, права граждан в онлайн-среде, вопросы кибербезопасности и защиты данных.

До сих пор отдельного министерства ИИ в стране не существовало — более того, Казахстан станет третьей страной в мире (после ОАЭ и Канады), которая создала отдельное министерство для развития искусственного интеллекта. 

В 2024 году при Министерстве цифрового развития Казахстана был создан Комитет по ИИ и инновациям, отвечающий за формирование государственной политики в этой сфере. Новое министерство расширит этот мандат и централизует работу по интеграции новейшей технологии во все отрасли.

Ранее Токаев также выступал за развитие инфраструктуры для криптовалют. В январе текущего года он заявил о необходимости адаптироваться к глобальной экономике, где все большее значение приобретают цифровые активы и блокчейн.

Казахстан уже добился значительного прогресса в цифровом управлении. Государственный Центр поддержки цифрового правительства (DGSC) с 2021 года переработал более 1300 бизнес-процессов и внедрил более 20 цифровых систем. Среди них — мобильное приложение для фиксации мелких ДТП без участия полиции — это сократило сроки страховых выплат с 40 до пяти дней. Другой проект оцифровал учет мобилизационных ресурсов и автоматизировал отсрочки по медицинским показаниям.

В DGSC отмечают, что их проекты сокращают сроки ожидания, устраняют лишние процедуры и делают госуслуги удобнее для граждан.

