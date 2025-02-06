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В Израиле хотят отправить палестинцев за тридевять земель
Крайне правый министр финансов Израиля выступил с альтернативным планом переселения жителей Газы, отвергнув идею их размещения в соседних странах
В Израиле хотят отправить палестинцев за тридевять земель
Бецалель Смотрич / Фото: Reuters / Others
6 февраля 2025 г.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич поддержал инициативу экс-президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы, но предложил свой вариант решения вопроса.

«План, представленный вчера президентом Трампом, является настоящим ответом на 7 октября, — заявил Смотрич, комментируя события, приведшие к войне в Газе. — Мы теперь будем работать над тем, чтобы окончательно похоронить... опасную идею палестинского государства», — добавил он в своем Telegram-канале.

По данным Israel Hayom, Смотрич выступил против предложения Трампа о переселении палестинцев в Иорданию или Египет. В беседах с доверенными лицами министр подчеркнул, что размещение беженцев в приграничных странах может дестабилизировать регион и создать угрозу безопасности Израиля, особенно на протяженной границе с Западным берегом.

Ранее Трамп заявил, что палестинцам придется покинуть разрушенную войной Газу и отправиться в какое-нибудь «хорошее, свежее, прекрасное место». После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он добавил: «Все, с кем я говорил, в восторге от идеи, что Соединенные Штаты будут владеть этой территорией, развивать ее и создавать тысячи рабочих мест, создавая что-то великолепное».

Международное сообщество негативно отреагировало на предложение Трампа переселить жителей Газы в Иорданию и Египет. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара категорически отвергает предложения Трампа о расселении беженцев из сектора Газа в арабских странах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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