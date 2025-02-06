Несмотря на уход западных компаний, российский рынок торговой недвижимости продолжает адаптироваться, заполняясь новыми международными брендами. В 2025 году в российских торговых центрах могут начать работу 23 новых иностранных ретейлера, в основном из Турции, Китая и Южной Кореи, сообщили ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

Турецкие и южнокорейские компании ориентируются на премиальный сегмент, тогда как китайские бренды делают ставку на средний ценовой сегмент, доступность и широкий ассортимент.

За последние годы число новых иностранных ретейлеров в России растет. В 2022 году в российских ТЦ открылись 11 новых брендов, в 2023-м — 22, а в 2024-м уже 25. В Москве за прошлый год появилось 20 новых иностранных магазинов, в Санкт-Петербурге — пять. Среди них китайские Balabala, Candy, Dreame и турецкий Madame Coco. В 2025 году ожидается, что новые зарубежные бренды продолжат расширение в регионах.

Наибольшая доля новых открытий в 2024 году пришлась на китайские компании — 35%. Они активно осваивали российский рынок, открывая магазины не только в крупных городах, но и в регионах, включая Подмосковье, Калининградскую область и Пермский край. Например, китайские Dreame и Happy Easy Anyway расширили сеть в этих локациях.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы рынок будет балансировать между развитием российских брендов, приходом новых международных компаний и сменой арендаторов. Однако реальное открытие заявленных новых игроков будет зависеть от экономической ситуации, доступности торговых площадей и стратегий самих ретейлеров, отметила региональный директор NF Group Евгения Хакбердиева.