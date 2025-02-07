Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде «Партии справедливости в Стамбуле объявил о завершении строительства 252 тыс. жилых и коммерческих зданий в пострадавших от землетрясений регионах.

По его словам, к концу года общее число построенных объектов достигнет 453 тыс. Выступая перед участниками съезда, Эрдоган заявил, что после 2028 года начнется масштабное обновление страны.

«Мы создадим новый Стамбул и новую Турцию», — подчеркнул он, отметив, что основной упор будет сделан на модернизацию инфраструктуры, развитие транспорта и обновление жилого фонда.

Президент также отмеил, что борьба с угрозами национальной безопасности продолжится, а поддержка семей погибших и пострадавших от стихийных бедствий всегда останется в приоритете.

«Турция не может стоять на месте, она должна двигаться вперед. Мы не позволим никому остановить наш прогресс», — заявил турецкий лидер.