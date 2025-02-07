Президент Украины Владимир Зеленский предложил США партнерство в сфере добычи редкоземельных металлов, чтобы укрепить отношения с новой администрацией Дональда Трампа и гарантировать американскую поддержку Киева в российско-украинской войне. В интервью Reuters он показал ранее засекреченную карту месторождений ценных ресурсов и заявил о готовности к переговорам.

«Если речь идет о сделке, давайте ее заключать», — сказал Зеленский, подчеркнув, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от союзников.

Он также заявил о необходимости личной встречи с Трампом перед возможными переговорами США и России. «Иначе это будет диалог о судьбе Украины без Украины», — подчеркнул он.

Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе

Интервью Зеленского совпало по времени с заявлением Трампа о готовящейся встрече с украинским президентом. «Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе», — цитирует агентство AFP его слова, сказанные в ходе пресс-конференции после встречи с японским премьером.

Трамп подтвердил, что встреча с Зеленским может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне и на повестке помимо завершения войны будет вопрос редкоземельных ресурсов Украины. По его словам, Вашингтону нужно нечто взамен денег за всю ту помощь, что США оказывала и будет оказывать Киеву. «Никто больше не будет пользоваться США», — добавил он.

На вопрос, будет ли он вскоре встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп ответил: «Это возможно».

Редкоземельные ископаемые Украины

Украина уже предлагала партнерам инвестировать в добычу критически важных минералов осенью 2024 года. По словам Зеленского в интервью Reuters, чуть менее 20% минеральных ресурсов страны, включая половину редкоземельных запасов, находятся под российской оккупацией.

Редкоземельные элементы необходимы для производства электродвигателей, потребительской электроники и военной техники. Киев опасается, что Россия может передать доступ к своим ресурсам союзникам — Северной Корее и Ирану.

Зеленский отметил, что у Украины самые крупные в Европе запасы титана и урана, при этом месторождения титана сосредоточены в западных регионах, вдали от боевых действий. Он также предложил использовать украинские газовые хранилища для хранения американского СПГ, подчеркнув, что Киев может стать энергетическим хабом для Европы.