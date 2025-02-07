Власти Грузии и Таиланда начали расследование сети торговли людьми, которая, по данным таиландских правозащитников, занимается незаконным изъятием яйцеклеток у женщин, привезенных из Таиланда в Грузию. По утверждению организации Pavena Hongsakul Foundation, речь идет о деятельности китайского преступного синдиката.

В МВД Грузии сообщили, что репатриировали уже трех гражданок Таиланда, ставших жертвами криминальной схемы. В рамках расследования были допрошены около 70 человек. По данным тайской газеты The National, в возвращении женщин участвовал Интерпол.

По словам одной из пострадавших, выступившей на пресс-конференции в Таиланде, женщин заманивали в Грузию рекламой в соцсетях, обещая около $740 в месяц за работу суррогатной матерью.

«В доме, куда меня привезли, уже находилось около 60 тайских женщин, большинство из которых были нездоровы. На следующий день меня перевели в другой дом, где я познакомилась еще с 10 женщинами. Во всех четырех домах было около 100 женщин, и мы часто видели китайских мужчин в этом районе», - вспоминает она. Пострадавшая добавляет, что женщин впоследствии ставили перед фактом: никаких контрактов на суррогатное материнство нет.

В Грузии нет специальных законов, касающихся суррогатного материнства. Компании, работающие в этой сфере, свободно рекламируют свои услуги, а соглашения о суррогатном материнстве считаются законными контрактами. Правительство Грузии заявило, что находится в процессе признания суррогатного материнства незаконным.

«Нам делали уколы [для стимуляции овуляции], вводили наркоз, а затем с помощью аппарата извлекали яйцеклетки», — рассказала пострадавшая. По ее словам, после осознания реальной ситуации женщины попытались связаться с близкими, но столкнулись с угрозами.

Некоторым удалось избежать извлечения яйцеклеток, благодаря симуляции болезненного состояния. По их словам, у всех женщин забрали паспорта и запугивали возможным арестом по возвращении в Таиланд.

По данным фонда Pavena Hongsakul Foundation, который помог трем женщинам вернуться домой, в Грузии могут оставаться около 100 тайских женщин, попавших в аналогичную ситуацию.