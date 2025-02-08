Страны Балтии отключились от российской энергосистемы БРЭЛЛ 8 февраля, сообщает LSM. В ближайшие часы их электросети будут работать автономно, а 9 февраля их подключат к Европейской энергетической системе, которая охватывает страны континентальной Европы, Турцию, Алжир, Марокко и Тунис.

«Прекратив энергетическую зависимость стран Балтии от России, мы лишим агрессора возможности использовать энергию в качестве оружия против нас и сделаем наши системы более сильными как на государственном, так и на региональном уровне», — прокомментировал отключение министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Власти заверили, что для потребителей переход пройдет незаметно, но рекомендовали жителям зарядить мобильные устройства на случай кратковременных перебоев.

В Минэнерго России заявили, что энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим без сбоев. В ведомстве напомнили, что в регионе построены четыре новые ТЭС, и он полностью готов к работе без внешних подключений.

«Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Балтийские страны заявили о намерении выйти из БРЭЛЛ еще в 2017 году, чтобы снизить энергозависимость от России. После начала войны в Украине процесс ускорился. С 2022 года они полностью отказались от закупок электроэнергии у России и Беларуси.