Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал решение атаковать представителей ХАМАС в Дохе «неразумным». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации.

По данным издания, разговор шел на повышенных тонах. Трамп узнал о налете не от Израиля, а от американских военных, что его особенно возмутило, уточняет газета. Глава Белого дома в беседе якобы подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на координацию действий с Тель-Авивом, а не на односторонние шаги, которые могут осложнить позиции США на Ближнем Востоке.

Нетаньяху, по информации WSJ, ответил, что у него было «короткое окно возможностей» для нанесения удара, потому он решил им воспользоваться. Позже в тот же день состоялся второй разговор лидеров, который прошел более спокойно: Трамп спросил, достигла ли операция своих целей, отмечает издание.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что Катар считается одним из главных союзников США и НАТО в регионе — в стране расположена крупнейшая американская военная база аль-Удейд.

Как сообщает CNN, многие советники президента возмущены тем, как Израиль провел атаку, не предупредив ни США, ни Катар. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, который в понедельник встречался с главным советником Нетаньяху Роном Дермером, также не был проинформирован о готовящейся операции.

Все это еще больше вбивает клинья в и без того непростые отношения между администрацией Трампа и Нетаньяху, констатирует канал.