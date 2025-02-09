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«Покончить с этой чертовщиной»: Трамп сообщил о переговорах с Путиным
Американский президент заявил о прошедших телефонных переговорах с российским лидером по поводу прекращения войны в Украине
«Покончить с этой чертовщиной»: Трамп сообщил о переговорах с Путиным
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
9 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным касательно завершения войны в Украине. На вопрос о количестве проведенных разговоров президент США ответил уклончиво: «Лучше не говорить». «Он (Путин) хочет, чтобы люди перестали умирать», — заявил Трамп изданию New York Post.

Белый дом и Кремль пока не прокомментировали эту информацию. Однако еще в конце января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о готовности Путина к телефонному разговору с Трампом.

Трамп также сообщил о планируемой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. В интервью New York Post он подчеркнул, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным» и что у него есть конкретный план прекращения войны, хотя деталей он не раскрыл: «Надеюсь, это произойдет быстро. Каждый день люди умирают. Эта война в Украине так ужасна. Я хочу покончить с этой чертовой штукой».

«Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают. Молодые красивые солдаты гибнут. Молодые парни, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя», — добавил президент.

24 февраля исполнится три года с начала полномасштабной российско-украинской войны. За время конфликта погибли десятки тысяч человек. Ранее на этой неделе Трамп заявил о намерении получить доступ к украинским редкоземельным минералам в обмен на продолжение американской помощи стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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