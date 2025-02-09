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Что за «отставка» Пезешкиана?
Спикер иранского правительства решительно опровергла информацию об уходе президента Ирана в отставку, заявив, что администрация работает в полную силу
Что за «отставка» Пезешкиана?
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
9 февраля 2025 г.

Правительство Ирана опровергло слухи об отставке президента Масуда Пезешкиана. Об этом заявила представитель кабинета министров Фатеме Мохаджерани.

«Некоторые слухи даже не стоят опровержения», — сказала Мохаджерани информационному агентству IRNA в субботу вечером.

По ее словам, администрация Пезешкиана продолжает работать в полную силу для решения проблем граждан. «В то время как некоторые лица говорят об отставке президента, преследуя особые цели, доктор Пезешкиан сегодня открыл несколько промышленных и инфраструктурных проектов в городе Джирофт», — подчеркнула представитель правительства, ссылаясь на рабочую поездку президента в юго-восточную провинцию Керман.

Мохаджерани добавила, что все эти факты свидетельствуют о твердой решимости администрации решать существующие проблемы и развивать страну.

Слухи про отставку президента началась после недавнего заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о бесполезности диалога с Вашингтоном. «Переговоры с США никак не повлияют на решение проблем Ирана. Мы должны это понимать. Нельзя думать, что, если мы начнем переговоры с этими властями, та или иная проблема решится», — заявил Хаменеи, выступая перед командующими ВВС и ПВО Ирана. Он подчеркнул, что переговоры с США были бы «неразумны, не мудры и не честны».

Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг возможность переговоров с США по ядерной программе в условиях американского давления, назвав такой формат диалога «капитуляцией».

В ответ реформисты и умеренные обвинили президента Пезешкяна в невыполнении предвыборного обещания начать диалог с США и потребовали его отставки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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