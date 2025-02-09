Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его политический проект неизбежно «окажутся на свалке истории», как и многие подобные лидеры до него. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью палестинскому телевидению, где он также выступил с резкой критикой предложений США по ситуации в Газе и подтвердил твердую позицию Турции в поддержку палестинского народа.

Комментируя заявления президента США по Газе, Фидан категорически отверг возможность депортации палестинцев. «Подобные предложения мы не считаем заслуживающими серьёзного внимания. Это означает незнание и непонимание истории», — подчеркнул глава МИД.

Министр напомнил о депортации палестинцев в 1948 году и отметил, что международное сообщество уже выработало решение - создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. «Если посмотреть на последнее голосование в ООН, вы увидите, что исламский мир, Турция, арабский мир и подавляющее большинство международного сообщества поддерживают эту позицию. В мире нет другого политического проекта, который имел бы большую поддержку», — заявил Фидан.

Говоря о возможности возобновления военных действий после освобождения заложников, Фидан выразил обеспокоенность: «К сожалению, этот сценарий реален. Надеюсь, этого не произойдет». Он подчеркнул необходимость давления международного сообщества на Израиль и особую роль США как гаранта соглашения наряду с Египтом и Катаром.

Фидан жестко раскритиковал политику премьер-министра Израиля Нетаньяху: «Если посмотреть на историю, народы Ближнего Востока - это гордые народы. Они видели много таких деятелей и их проектов, и все они отправились на свалку истории. Удерживали ли они влияние какое-то время? Да, удерживали. 15 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет. Но в конечном итоге они оказались на свалке истории».

Особое внимание министр уделил вопросу Аль-Кудса (Иерусалима), назвав его важным символом палестинского вопроса. Он осудил попытки изменить международный, мусульманский и христианский характер города: «Аль-Кудс мог бы стать городом мира, городом сопркосновения монотеистических религий. Но Израиль упорствует в стирании всех символов, принадлежащих как мусульманам, так и христианам, в доминировании над городом».

Говоря о поддержке палестинского дела, Фидан отметил, что трагические события в Газе привели к беспрецедентному росту международной солидарности с Палестиной. Одновременно он указал на неспособность международного сообщества предотвратить происходящее, что демонстрирует несовершенство международной системы.

В заключение Фидан обратился к палестинскому народу со словами поддержки: «Пусть палестинский народ не теряет надежды. Поддержка всего мира - не только арабов и мусульман, но всех угнетенных, всех здравомыслящих стран и людей совести - с палестинским народом <...> Это наш долг, как мусульман, так и общечеловеческий».