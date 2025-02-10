Турция направила зимнюю гуманитарную помощь 1250 сирийским семьям, пострадавшим от многолетней войны. Турецкий Красный Полумесяц раздал продукты и одеяла в Кудсае — районе Дамаска с большой черкесской общиной. Турецкий дипломат Бурхан Короглу заявил агентству «Анадолу», что Турция продолжит поддерживать сирийцев, оказавшихся в трудном положении.

Кроме того, гуманитарная помощь была направлена в Кунейтру и другие регионы. Глава сирийского представительства Турецкого Красного Полумесяца Ферхат Сюрмели подтвердил, что 750 комплектов было передано в Кунейтру, а 500 — в Дамаск.

Турция пообещала помочь в восстановлении Сирии после падения режима Башара Асада. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля встретился с президентом временного правительства Сирии Ахмедом аш-Шара в Анкаре и пообещал долгосрочную поддержку. По словам Эрдогана, восстановление экономики ускорит возвращение сирийских беженцев на родину.

Во время переговоров лидеры Турции и Сирии обсудили планы по обеспечению безопасности и стабильности. Эрдоган назвал встречу историческим моментом, открывающим новую главу в отношениях между странами.

Президент Сирии поблагодарил своего турецкого коллегу за гостеприимство во время визита в Турцию

Аш-Шара также выразил благодарность за гостеприимство и теплый прием, оказанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Турцию.

В заявлении администрации президента Сирии в Telegram отмечается «позитивная поддержка Турцией правого дела сирийского народа, которая служит ярким примером братства между двумя странами».

В этом же заявлении было выражено стремление к более тесной координации действий с Анкарой в политической, экономической областях и в области безопасности в будущем, а также к укреплению сотрудничества в поддержку взаимных интересов.

Сирийская оппозиция взяла под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, положив конец 60 летнему правлению партии Баас. Ахмед аш-Шара сформировал временное правительство и возглавил его в качестве президента.