Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за минувшую неделю российская армия нанесла массированные удары по стране, выпустив более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов.

Зеленский отметил, что военный потенциал России обеспечивается схемами обхода санкций, позволяющими получать критически важные компоненты, высокими ценами на нефть, которые приносят доходы Москве, и недостатком у Украины дальнобойных дронов и ракет.

Он поблагодарил международных партнеров, которые усиливают санкции против России, но подчеркнул, что этих мер недостаточно.

«Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и дальше будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни», — добавил президент Украины.

Ранее спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог в интервью The New York Post заявил, что США готовы усилить санкционное давление на Россию, чтобы ускорить окончание войны в Украине.

По его словам, введенные против РФ ограничения сейчас «на тройку по десятибалльной шкале» и могут быть ужесточены, особенно в нефтедобывающем секторе. Однако одними экономическими мерами, считает он, ситуацию не изменить — необходимо военное и дипломатическое давление.