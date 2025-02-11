Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил позицию по статусу Курильских островов — впервые за семь лет глава страны заявил о намерении закрепить суверенитет над всеми четырьмя спорными островами. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Все они по итогам Второй мировой войны отошли России.

7 февраля в Японии отметили День северных территорий — ежегодное мероприятие, посвященное претензиям страны на Курилы. Исиба, возглавивший правительство в октябре, выступил перед участниками Всеяпонского съезда за возвращение северных территорий с видеообращением из США (в это время премьер был на встрече с Дональдом Трампом).

Исиба назвал «‎‎прискорбным» тот факт, что Японии и России до сих пор не удалось урегулировать территориальный спор и заключить мирный договор. Несмотря на ухудшение отношений из-за конфликта в Украине, Исиба заявил, что японское правительство продолжит работу по возвращению четырех островов и подписанию соглашения с Москвой. То есть пока Япония рассматривает дипломатические пути для возвращения островов.

Он также призвал российские власти возобновить программы посещения могил бывшими жителями Курильских островов: после перехода островов под юрисдикцию России японцам периодически разрешали навещать могилы близких по безвизовому режиму. Однако с 2022 года РФ расторгла соглашение, после присоединения Японии к санкциям против Москвы.

Взамен японские власти с 2022 года организуют круизы, в ходе которых пожилые бывшие жители островов могут увидеть Итуруп и Кунашир с моря и помолиться за умерших родственников. Однако этого явно недостаточно, потому в Японии и возрождаются реваншистские настроения с целью вернуть острова.

Исиба отметил, что вопрос северных территорий касается не только бывших жителей островов, но и всей страны, призвав японцев к сплоченности.