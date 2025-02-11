В Исландии всерьез опасаются, что арктические амбиции Дональда Трампа могут не ограничиться только Гренландией. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир на этом фоне вновь подняла вопрос о вступлении Исландии в Евросоюз, чтобы обезопасить остров от возможной американской аннексии.

Но политик настаивает, что возможное вступление страны в Евросоюз должно основываться на экономических выгодах, а не на страхе перед президентом США.

В интервью Financial Times (FT) Фростадоуттир подчеркнула: Исландия стремится сохранить баланс между США и Европой. Пока страна с населением 390 тыс. человек готовится к референдуму, который пройдет до 2027 года и определит, стоит ли возобновлять переговоры о вступлении в ЕС.

Некоторые европейские политики считают, что угрозы Трампа в адрес Гренландии могут подтолкнуть Исландию и Норвегию к интеграции с ЕС — так же, как действия Москвы в Украине привели ко вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Отвечая на вопрос, повлияют ли заявления Трампа о Гренландии на исландские дебаты о ЕС, Фростадоуттир призвала не руководствоваться страхом. «Голосовать за вступление нужно не из-за давления или страха, а потому, что это правильный шаг для экономики и культуры», — подчеркнула премьер-министр.

Дискуссия о членстве в ЕС остается для Исландии болезненной темой. После финансового кризиса 2008 года правительство социал-демократов подало заявку на вступление в ЕС, не дожидаясь референдума. Переговоры начались, но в 2013 году были прерваны правоцентристскими партиями из-за опасений по поводу ограничения суверенитета и разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства.

Теперь вопрос снова актуален. Новое правительство страны договорилось провести референдум о возобновлении переговоров и вступлении в ЕС.

Исландия, получившая независимость от Дании в 1944 году, не имеет собственной армии и опирается на НАТО в вопросах обороны.