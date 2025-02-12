ПОЛИТИКА
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Путин созвонился с новым главой Сирии
Это первый официальный контакт главы РФ с сирийским руководством после падения режима Асада
Путин созвонился с новым главой Сирии
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
12 февраля 2025 г.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шарой, в ходе которого указал на готовность России помогать с улучшением социально-экономической обстановки в стране и оказанием гуманитарной помощи.

В ходе беседы российский лидер подчеркнул важность поддержания единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации «межсирийского диалога» с участием «ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения».

Разговор состоялся после того, как в январе сирийские власти расторгли 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» по управлению портом Тартус, где планировались инвестиции в размере 500 млн долларов. По заявлениям Дамаска, российская сторона не выполнила свои обязательства.

Напомним, смена власти в Сирии произошла 8 декабря 2024 года, когда антиправительственные силы вошли в Дамаск. Прежний правитель Башар Асад, которому Москва оказывала военную и дипломатическую поддержку на протяжении всей гражданской войны, бежал в Россию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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