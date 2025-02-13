Военные расходы России, экономика которой переведена на военные рельсы, теперь превышают суммарные оборонные бюджеты всех европейских стран, включая Великобританию.

Согласно исследованию Международного института стратегических исследований (IISS), в прошлом году военный бюджет России увеличился на 42% и достиг 13,1 трлн рублей или $462 млрд по паритету покупательной способности.

Для сравнения, общий военный бюджет европейских стран, включая Великобританию и государства ЕС, вырос лишь на 12% и составил $457 млрд — меньше, чем расходы Москвы.

Доклад Military Balance, оценивающий глобальные военные возможности, подчеркивает угрозу, с которой может столкнуться Европа в случае сокращения поддержки Украины и европейской обороны со стороны США.

Президент США Дональд Трамп, обещавший быстро завершить войну России и Украины, заявил, что его администрация уже провела «очень серьезные» переговоры с Москвой. Он неоднократно критиковал размер американской помощи Украине и европейской безопасности в целом. Но не предложил каких-либо решений.

Советники Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Кита Келлога, встретятся с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждать финансирование Киева. Главный вопрос — какие условия выставит Вашингтон украинцам.

Трамп настаивает, что Европа должна тратить больше на свою безопасность, включая помощь Украине. Хотя в этом президент США лукавит. Штаты выделили Киеву около €88 млрд — это почти на треть меньше, чем суммарная поддержка ЕС в размере €125 млрд.

Трамп также предложил странам НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, тогда как сейчас средний уровень составляет 1,7%. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что целевой уровень должен составлять 3%. В обоих случаях военные расходы Европы превзойдут российские.