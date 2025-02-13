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Сколько Россия тратит на войну?
Военные расходы РФ превысили совокупный бюджет всей Европы
Сколько Россия тратит на войну?
фото: Reuters / Reuters
13 февраля 2025 г.

Военные расходы России, экономика которой переведена на военные рельсы, теперь превышают суммарные оборонные бюджеты всех европейских стран, включая Великобританию.

Согласно исследованию Международного института стратегических исследований (IISS), в прошлом году военный бюджет России увеличился на 42% и достиг 13,1 трлн рублей или $462 млрд по паритету покупательной способности.

Для сравнения, общий военный бюджет европейских стран, включая Великобританию и государства ЕС, вырос лишь на 12% и составил $457 млрд — меньше, чем расходы Москвы.

Доклад Military Balance, оценивающий глобальные военные возможности, подчеркивает угрозу, с которой может столкнуться Европа в случае сокращения поддержки Украины и европейской обороны со стороны США.

Президент США Дональд Трамп, обещавший быстро завершить войну России и Украины, заявил, что его администрация уже провела «очень серьезные» переговоры с Москвой. Он неоднократно критиковал размер американской помощи Украине и европейской безопасности в целом. Но не предложил каких-либо решений.

Советники Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Кита Келлога, встретятся с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждать финансирование Киева. Главный вопрос — какие условия выставит Вашингтон украинцам.

Трамп настаивает, что Европа должна тратить больше на свою безопасность, включая помощь Украине. Хотя в этом президент США лукавит. Штаты выделили Киеву около €88 млрд — это почти на треть меньше, чем суммарная поддержка ЕС в размере €125 млрд.

Трамп также предложил странам НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП, тогда как сейчас средний уровень составляет 1,7%. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что целевой уровень должен составлять 3%. В обоих случаях военные расходы Европы превзойдут российские.

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