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Индонезия станет первым получателем заветного Bayraktar TB3
В рамках визита президента Эрдогана в Джакарту подписано соглашение о поставках 60 новейших морских беспилотников TB3 и 9 ударных БПЛА Akıncı
Индонезия станет первым получателем заветного Bayraktar TB3
Bayraktar TB3 / Фото: AA / Others
13 февраля 2025 г.

Турецкая компания Baykar заключила первый экспортный контракт на поставку новейших беспилотников Bayraktar TB3 с Индонезией. Соглашение о совместном производстве подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и основатель Republikorp Норман Джосеф в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Bayraktar TB3 отличается складным крылом, что позволяет использовать его с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, таких как TCG Anadolu. БПЛА обладает возможностью управления за пределами прямой видимости, что позволяет выполнять разведывательные и ударные миссии на большом удалении.

В индонезийских СМИ широко освещается это соглашение, подчеркивая, что оно является частью планов модернизации вооруженных сил страны. «Турция стала одним из ведущих мировых производителей передовых беспилотников», — отмечает Jakarta Globe.

Помимо поставок беспилотников, соглашение предусматривает строительство завода по производству дронов в Индонезии, что укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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