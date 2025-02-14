Россия нанесла удар по Чернобыльской атомной электростанции с помощью дрона, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российский беспилотник с фугасной боевой частью поразил укрытие (саркофаг) над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Политик уточнил, что конструкция получила серьезные повреждения, но пожар удалось быстро потушить. Радиационный фон вокруг станции остается в норме, а международные наблюдатели продолжают следить за ситуацией. Потенциально повреждение саркофага может привести к тому, что поднимется радиоактивная пыль из реактора — это может вызвать повышение радиационного фона.

«Единственная страна в мире, которая атакует такие объекты, захватывает атомные станции и ведет войну, не думая о последствиях, — это сегодняшняя Россия. Это террористическая угроза для всего мира», — заявил Зеленский. В Москве пока никак не комментировали обвинения украинской стороны.

Инцидент произошел на фоне запланированных переговоров между представителями Украины, России и США, которые должны состояться сегодня в Мюнхене. Киев уже заявил, что не будет участвовать во встрече.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что ночью в районе «Нового безопасного конфайнмента» (саркофага над разрушенным реактором) произошел взрыв, вызвавший возгорание. Пожарные прибыли на место через несколько минут, пострадавших нет.

«Радиационный уровень внутри и снаружи объекта остается стабильным. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации», — сообщили в агентстве.

Новый саркофаг над Чернобылем создавался более 20 лет. Эта гигантская конструкция, превышающая размерами стадион «Уэмбли» и выше Статуи Свободы, рассчитана на 100 лет защиты разрушенного реактора.

После крупнейшей ядерной катастрофы в истории Чернобыльская зона остается зоной отчуждения, но в последние годы туда возвращаются исследователи и рабочие. Однако радиационный фон в этой зоне по-прежнему остается высоким. Саркофаг — единственная реальная защита от дальнейшего радиационного загрязнения.