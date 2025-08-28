Президент России Владимир Путин должен начать мирные переговоры по Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонных разговоров с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Ее слова передает новостное агентство AFP.

Заявление прозвучало на фоне усилий Вашингтона по организации прямых переговоров Путина и Зеленского, которые Москва до сих пор откладывает.

«Только что поговорила с президентом Зеленским, затем с президентом Трампом после массированного удара по Киеву, затронувшего и офис ЕС. Путин должен сесть за стол переговоров», — написала фон дер Ляйен в X.

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость добиться справедливого и прочного мира для Украины с надежными гарантиями безопасности.