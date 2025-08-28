В результате ракетного удара российской армии по Киеву был нанесен ущерб в том числе посольству Азербайджана. Об этом в ответ на запрос азербайджанских СМИ сообщил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, в результате взрыва было выбито несколько окон. На крыше здания консульского отдела образовались трещины.

«Среди сотрудников посольства пострадавших нет. Наше посольство продолжает свою деятельность», — добавил Гаджизаде.

Ранее украинские СМИ сообщали, что одна из ракет упала в ста метрах от здания посольства Азербайджана в Киеве. Отмечалось, что это привело к пожару и сильной детонации.