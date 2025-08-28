В результате ракетного удара российской армии по Киеву был нанесен ущерб в том числе посольству Азербайджана. Об этом в ответ на запрос азербайджанских СМИ сообщил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.
По словам Гаджизаде, в результате взрыва было выбито несколько окон. На крыше здания консульского отдела образовались трещины.
«Среди сотрудников посольства пострадавших нет. Наше посольство продолжает свою деятельность», — добавил Гаджизаде.
Ранее украинские СМИ сообщали, что одна из ракет упала в ста метрах от здания посольства Азербайджана в Киеве. Отмечалось, что это привело к пожару и сильной детонации.
Во время предыдущих атак на Украину под удар России попали несколько азербайджанских нефтебаз.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку России в Х, сообщил, что удары пришлись, в том числе, по турецкому предприятию, посольству Азербайджана, делегации ЕС, Британскому совету и жилым кварталам.