МИД Азербайджана о ракетном ударе по Киеву
Пресс-секретарь министерства прокомментировал ущерб, нанесенный зданию азербайджанского посольства
МИД Азербайджана / trt
28 августа 2025 г.

В результате ракетного удара российской армии по Киеву был нанесен ущерб в том числе посольству Азербайджана. Об этом в ответ на запрос азербайджанских СМИ сообщил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, в результате взрыва было выбито несколько окон. На крыше здания консульского отдела образовались трещины.

«Среди сотрудников посольства пострадавших нет. Наше посольство продолжает свою деятельность», — добавил Гаджизаде.

Ранее украинские СМИ сообщали, что одна из ракет упала в ста метрах от здания посольства Азербайджана в Киеве. Отмечалось, что это привело к пожару и сильной детонации.

Во время предыдущих атак на Украину под удар России попали несколько азербайджанских нефтебаз.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку России в Х, сообщил, что удары пришлись, в том числе, по турецкому предприятию, посольству Азербайджана, делегации ЕС, Британскому совету и жилым кварталам.



