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Турецкий язык стал официальным в Ираке
В иракской провинции Салахаддин турецкий получил статус официального языка — наряду с арабским и курдским
Турецкий язык стал официальным в Ираке
Фото: TRT Haber / Others
14 февраля 2025 г.

В Ираке турецкий язык получил статус официального в одном из регионов. Такое решение было принято в провинции Салахаддин, где, помимо арабского и курдского, теперь официальным признан и турецкий.

Председатель провинциального совета Адиль Сумейдаи отметил, что туркмены являются второй по численности этнической группой в регионе, а бывший депутат парламента Ирака Февзи Экрем Терзи подчеркнул, что признание турецкого языка — естественное право туркменского населения.

Инициатором решения стал член совета провинции Салахаддин Атыф Тузлу. По его предложению теперь турецкий язык может использоваться в официальных документах и делопроизводстве местных органов власти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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