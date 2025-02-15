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Аббас: палестинцы останутся в Палестине
Президент Палестины Махмуд Аббас выступил против принудительного переселения палестинцев и попыток навязать новую «сделку века»
Аббас: палестинцы останутся в Палестине
Президент Палестины Махмуд Аббас / Фото: Reuters
15 февраля 2025 г.

Президент Палестины Махмуд Аббас на 38-м саммите Африканского союза в Аддис-Абебе отверг идеи насильственного переселения палестинцев и новую версию так называемой «сделки века».

«Те, кто верят в навязывание новой «сделки века» или выдворение нашего народа, заблуждаются», — заявил он.

Аббас отметил, что подобные инициативы лишь отвлекают мировое сообщество от происходящего в Газе, где Израиль продолжает военные преступления и оккупацию палестинских земель.

«Единственное место, куда должны вернуться полтора миллиона беженцев, проживающих в секторе Газа, — это города и деревни, из которых они были перемещены в 1948 году», — подчеркнул он.

Глава Палестины также осудил попытки «отложить» мирное урегулирование ближневосточного конфликта, напомнив, что оно должно основываться на принципе двух государств и выполнении резолюций Совета Безопасности ООН.

«Наша приверженность международной законности и подписанным соглашениям требует прекращения израильской оккупации и выполнения резолюций 242 и 338 Совета Безопасности ООН и Арабской мирной инициативы. Таким образом, все жители региона смогут жить в безопасности, мире и добрососедстве», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет под контроль сектор Газа. Он пообещал, что США будут нести ответственность за расчистку разрушенных зданий, разминирование территории и «выравнивание Газы». Кроме того, Трамп допустил переселение жителей Газы в новые поселения в Египте и Иордании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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