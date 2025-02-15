Глава МИД России Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Марко Рубио 15 февраля по инициативе американской стороны. Стороны договорились о совместной работе над восстановлением «взаимоуважительного межгосударственного диалога», сообщает МИД РФ.

В развитие телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа от 12 февраля, министры условились поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях. Особое внимание будет уделено снятию «унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров» в торгово-экономическом сотрудничестве.

«С.В. Лавров и М. Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне», – говорится в сообщении МИД РФ.

В ближайшее время планируется организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препятствий для работы дипломатических представительств России и США.

Напомним, 12 февраля после разговора с Путиным президент Трамп заявил: «Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга». По его словам, они с Путиным «согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной».

В ходе разговора Лаврова и Рубио также обсуждалось урегулирование ситуации вокруг Украины, Палестины и в целом на Ближнем Востоке. После переговоров с российским лидером Трамп также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.