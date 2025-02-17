Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным «может произойти очень скоро». По его словам, российский лидер стремится завершить войну в Украине.

Перед посадкой на борт перед гонкой Daytona 500 Трамп пообщался с журналистами. Отвечая на вопрос о возможных переговорах, он заявил: «Это может произойти очень скоро. Это случится в ближайшее время».

По его словам, как Владимир Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в завершении войны.

«Я думаю, что (Путин) хочет остановить войну. Я это вижу. Мы долго это обсуждали», — сказал Трамп. Он добавил, что стороны работают над урегулированием и прилагают большие усилия к достижению мира.

Газета «Коммерсант» сообщила, что 18 февраля в Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций США и России по прекращению войны в Украине. Американское издание Politico ранее писало, что в Саудовскую Аравию отправилась группа высокопоставленных чиновников из администрации Трампа для подготовки встречи.

Для Украины эти переговоры стали неожиданностью. По данным Politico, 16 февраля представители Киева прибыли в Саудовскую Аравию, но в офисе президента Украины заявили, что не планируют встреч с российской стороной, пока не будет подготовлен конкретный план завершения войны. Источник «Русской службы Би-би-си» в украинском правительстве уточнил, что Киев не получал приглашения на эти переговоры и не направлял делегацию.