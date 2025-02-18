Турция присоединилась к НАТО 18 февраля 1952 года, спустя три года после создания блока, получив поддержку в ответ на угрозу со стороны СССР. Сегодня страна входит в пятерку крупнейших участников операций и миссий НАТО, играя важную роль в обеспечении безопасности на Балканах, Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. «В 73-ю годовщину вступления в НАТО Турция продолжает вносить значительный вклад в международную безопасность благодаря своим мощным вооруженным силам, развитой оборонной промышленности и многовекторным отношениям», — заявило Министерство иностранных дел Турции на платформе X. Анкара играет «решающую роль» в укреплении солидарности внутри альянса, основанной на взаимных интересах и ценностях, особенно в период, когда формируется будущее евроатлантической безопасности, отмечается в заявлении. Турция активно участвует в миссиях НАТО, в том числе в силах KFOR в Косово и тренировочной программе в Ираке. Кроме того, Анкара командует постоянной военно-морской группировкой альянса и подразделением по борьбе с морскими минами. Сильная оборонная промышленность делает Турцию ценным членом альянса. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Анкара обеспечивает альянс не только ключевыми компонентами, но и высококачественными военными разработками. Внимание привлекли беспилотники TB2 и KIZILELMA, а также первый полет турецкого истребителя KAAN в 2024 году. Турция также достигла целевого уровня расходов на оборону, превысив 2% ВВП. Она занимает седьмое место по численности персонала, направляемого в НАТО, и восьмое — по финансовым взносам. Важную роль играет и стратегическое расположение страны: здесь размещены ключевые объекты НАТО, включая Командование сухопутных войск в Измире и Центр обороны от терроризма в Анкаре.