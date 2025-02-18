Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением возможной отправки миротворческих сил в Украину, назвав такие разговоры «крайне неуместными» до достижения мирного соглашения.

«Меня даже немного раздражают эти дебаты», — заявил Шольц после экстренного саммита в Париже 17 февраля.

Саммит был созван в ответ на недавний телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого оба лидера договорились ускорить мирные переговоры. Этот шаг вызвал тревогу среди европейских лидеров, опасающихся, что их отстранят от процесса урегулирования конфликта РФ и Украины.

Европейские лидеры, собравшиеся во французской столице, так и не смогли договориться о единой позиции по этому вопросу. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск, однако Шольц отверг идею как «совершенно преждевременную». Премьер-министр Польши Дональд Туск исключил участие польских военных, заявив, что его страна окажет лишь логистическую поддержку Украине.

Обсуждения последовали вслед за новостями о переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии — Украину и представителей ЕС туда не пригласили.

Шольц подчеркнул, что Киев не должен принимать навязанный мир, предостерегая от «диктата условий». Он также заявил о необходимости сохранения единства НАТО, выразив обеспокоенность возможным сокращением обязательств Вашингтона перед Европой в сфере безопасности.

Канцлер ФРГ и до этого занимал крайне осторожную позицию в отношении Украины. Он, в частности, отказывается передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь, что это может вовлечь Берлин в прямую конфронтацию с Москвой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС поддержке Украины, одновременно призвав к увеличению европейских расходов на оборону. Лидеры Испании и Дании выразили осторожность, отметив, что возможная миротворческая миссия должна основываться на четких условиях и иметь твердую поддержку со стороны США.