Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом любой страны. «Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь никто не может ничего диктовать никакой стране, и мы не собираемся это делать», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что позиция России кардинально отличается в вопросах, связанных с безопасностью и военными альянсами. «Здесь у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — отметил он.

Как известно, Россия последовательно выступает против вступления Украины в НАТО, считая расширение альянса к своим границам серьезной угрозой. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что именно перспектива членства Украины в НАТО стала одним из ключевых факторов, подтолкнувших Россию к военным действиям.

Однако президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что Киев не намерен снимать вопрос членства в НАТО с повестки переговоров.