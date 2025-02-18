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Песков: вступление в ЕС – право Украины
Кремль имеет разные подходы к евроинтеграции Украины и ее вступлению в НАТО: первое назвал суверенным правом Киева, по второму подход «всем известен»
Песков: вступление в ЕС – право Украины
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
18 февраля 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом любой страны. «Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь никто не может ничего диктовать никакой стране, и мы не собираемся это делать», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что позиция России кардинально отличается в вопросах, связанных с безопасностью и военными альянсами. «Здесь у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — отметил он.

Как известно, Россия последовательно выступает против вступления Украины в НАТО, считая расширение альянса к своим границам серьезной угрозой. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что именно перспектива членства Украины в НАТО стала одним из ключевых факторов, подтолкнувших Россию к военным действиям.

Однако президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что Киев не намерен снимать вопрос членства в НАТО с повестки переговоров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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